I Carabinieri “scortano” il centenario Guerriero Sannita di Pietrabbondante

A guardarla viene in mente l’immagine dei due Carabinieri in alta uniforme che accompagno il celebre burattino di legno divenuto bambino, il Pinocchio di Collodi. In questo caso, però, al centro tra i due militari c’è un guerriero e non un burattino, precisamente il guerriero sannita di Pietrabbondante.

Il Comando provinciale Carabinieri di Isernia ha prodotto una locandina artistica in occasione del centenario dell’inaugurazione della statua del “Guerriero Sannita“ di Pietrabbondante, patrocinata dal Ministero della Difesa e dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri. La cerimonia si terrà domani, 2 ottobre, a partire dalle ore 11, nella piazza principale di Pietrabbondante. L’evento vedrà la partecipazione, oltre che della autorità civili, religiose e militari, anche della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”. Il solenne momento prevede alle ore 11 la santa messa e la cerimonia con la Fanfara dei Carabinieri che alle ore 16 si esibirà proponendo un intrattenimento musicale.