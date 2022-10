“I colori della natura”, parte il concorso riservato agli studenti dei licei artistici

Il Prefetto della provincia di Chieti, Armando Forgione, le Dirigenti dei Licei Artistici “Nicola da Guardiagrele” di Chieti, Paola Di Renzo, “Giuseppe Palizzi” di Lanciano, Angela Evangelista, e “Pantini-Pudente” di Vasto, Anna Orsatti, in collaborazione con la Fondazione Immagine, fondata dal Maestro Alfredo Paglione e presieduta da Luciano Di Tizio, hanno promosso la terza edizione del Concorso d’arte contemporanea, il cui tema questo anno è “I COLORI DELLA NATURA”.

L’iniziativa è tesa a promuovere fra i giovani l’amore per l’arte nelle sue varie forme e l’attenzione per il mondo nel quale tutti noi viviamo: si potrà trarre ispirazione da quanto osservato ammirando un qualsiasi aspetto della natura o come essa viene interpretata nell’arte.

Il concorso è riservato agli studenti e agli ex studenti dei Licei Artistici della Provincia di Chieti: possono partecipare al concorso gli studenti iscritti, nell’anno scolastico in corso, alle classi quarte e quinte dei Licei Artistici della Provincia di Chieti e gli studenti diplomati presso le stesse scuole negli ultimi 2 anni (anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022).

Il lavoro dovrà illustrare il tema del concorso liberamente interpretato e riguardante una delle tre sezioni previste in questa edizione: 1) PITTURA-DISEGNO; 2) OREFICERIA-MODA; 3) DISCIPLINE PLASTICO SCULTOREE-INSTALLAZIONI.

Le opere vanno consegnate direttamente alle scuole che poi provvederanno all’invio in Prefettura entro la data del 31 marzo 2022.

Tutte le opere in concorso (o una selezione operata dalla Commissione di esperti di cui al punto successivo in caso il numero dei partecipanti sia tale da non consentire l’esposizione di tutti i lavori in concorso) saranno esposte in una mostra nei locali della Prefettura di Chieti. L’esposizione sarà aperta al pubblico e pubblicizzata a cura degli organizzatori.

La valutazione delle opere sarà effettuata da una Commissione di esperti presieduta dal Prefetto Armando Forgione e composta, per la terza edizione, dal mecenate ed ex gallerista Alfredo Paglione, dalla dott.ssa Cristina Ricciardi dell’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara, dal Presidente della Fondazione Immagine dott. Luciano Di Tizio e da altre personalità successivamente individuate.