I Sanniti e “La Tavola Osca” diventano un disco di Vittorio Sabelli

Il Sannio e i Sanniti diventano per la prima volta i protagonisti di una saga musicale.

La band Dawn of a Dark Age del musicista agnonese Vittorio Sabelli, fa rivivere la storia e i misteri de “La Tavola Osca” in un disco che uscirà per l’etichetta francese Antiq il 10 luglio.



Diversi musicisti hanno preso parte al disco, tra cui il cantante Emanuele Prandoni, il soprano austriaco Antonia Gust e il flautista agnonese Simone Del Papa.

Il musicista agnonese Vittorio Sabelli



La copertina raffigurante la Dea Kerres è opera dell’artista francese Joanna Maeyens.

Da oggi è possibile prenotare le due Edizioni (Boxset limitato a 103 copie) attraverso i seguenti link:

https://dawnofadarkage.bandcamp.com/album/la-tavola-osca

https://antiqrecords.com/shop/

A seguire il teaser ufficiale de ‘La Tavola Osca’:

https://youtu.be/9YL-yA2MMQs