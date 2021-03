Iannelli arruolato in maggioranza, per lui pronta anche una delega

«Il consigliere Iannelli ha stabilito una relazione sinergica tra le parti. Complimenti». Così l’assessore Gennarelli, seguita nelle lodi all’indirizzo del consigliere di opposizione dal consigliere Petrecca. Manca solo l’incenso in Consiglio comunale in modalità on line.

«Siamo a disposizione per l’assegnazione di una delega che lei riterrà opportuna. Bisogna chiudere la campagna elettorale e pensare al bene del territorio» ha aggiunto il sindaco Daniele Saia, rivolgendosi direttamente al consigliere Agostino Iannelli. «Siamo pronti a sederci attorno ad un tavolo per decidere insieme l’eventuale delega. Da parte nostra massima apertura» ha aggiunto il primo cittadino.

«Accettiamo a braccia aperte chiunque voglia collaborare con noi in questa fase delicata che stiamo vivendo» ha aggiunto il vicesindaco Giovanni Di Nucci.