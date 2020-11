Il cinghiale è cibo biologico: bando Gal per attivare la filiera di carne selvatica

L’amministrazione comunale di Agnone, nella persona dell’assessore alla Politiche Agricole e Forestali Raffaele Masciotra, promuove la partecipazione al Bando GAL Alto Molise “Sostegno all’organizzazione della filiera, alla realizzazione di un centro di sosta e raccolta di fauna selvatica e realizzazione di recinzioni’”.



«Il bando – spiegano dall’amministrazione – si propone come obiettivo quello di limitare i danni provocati dalla fauna locale, come ad esempio cinghiali e lupi, alle produzioni agroalimentari dell’Alto Molise.

I beneficiari del progetto otterranno incentivi economici per la realizzazione di filiere della carne di fauna selvatica, di centri di sosta o raccolta di selvaggina abbattuta e di recinzioni e sistemi alternativi per garantire una coesistenza tra la fauna selvatica e le attività produttive agro-silvo-pastorali».



La scadenza del bando GAL è fissata al 16 novembre 2020. Tutte le informazioni e i moduli per presentare le domande sono disponibili al seguente link: https://www.galaltomolise.org/azione-19-2-4