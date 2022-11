Il Consiglio comunale dei ragazzi entra in azione: minisindaco Marco Nizzardo

Il Consiglio comunale di Agnone ha preso atto, in forma ufficiale, dell’elezione del nuovo minisindaco. L’ultima seduta dell’assise civica, convocata di domenica proprio per favorire la partecipazione di studenti e genitori, ha provveduto alla ratifica dei risultati delle elezioni studentesche svolte nei mesi scorsi. Le scuole cittadine, infatti, in particolare le medie, nell’ambito di un progetto di educazione civica e alla cittadinanza attiva, hanno svolto delle vere e proprie elezioni, con tanto di campagna elettorale, per eleggere appunto un consiglio comunale dei ragazzi e un nuovo minisindaco.

Tre le liste composte dagli studenti che si sono sfidate nell’agone elettorale: “The Next Generation” collegata al candidato sindaco Marco Nizzardo; “Sognare in grande”, con Luigi Di Niro candidato sindaco; “Aiutiamoci a Vicenda” collegata all’unica ragazza candidata alla carica di minisindaco, Aurora De Mattia. I ragazzi si sono cimentati in una vera e propria campagna elettorale, con tanto di comizi finalizzati a convincere il corpo elettorale ad esprimere un voto favorevole. Una competizione che ha visto prevalere la lista “The Next Generation” con 68 voti. “Sognare in grande” ha avuto 36 voti mentre sono state 11 le preferenze espresse per la lista “Aiutiamoci a vicenda”. All’esito del voto, dunque, e sulla base delle risultanze del verbale di scrutinio, è stato eletto minisindaco di Agnone, Marco Nizzardo. La lista a lui collegata ha conquistato i seggi in maggioranza. Questa la composizione del nuovo consiglio comunale dei ragazzi: Enzo Totaro, Renato Carosella, Anna Mastronardi, Lorenzo Orlando, Luigi Di Niro, Nicole Costanza Tufano, Aurora De Mattia. Domenica la ratifica ufficiale da parte del Consiglio comunale dei grandi, quello guidato dal sindaco “vero” Daniele Saia.

«Grazie alla scuola che da dodici anni porta avanti questo progetto tramite il quale i ragazzi entrano in contatto con le istituzioni e con il grande valore della rappresentanza. – ha dichiarato il primo cittadino Daniele Saia – Grazie ai ragazzi anche per aver scelto di restare ad ascoltare l’intero Consiglio comunale, nel corso del quale abbiamo avuto modo di parlare dei prossimi lavori sulla scuola, dell’efficientamento energetico di piscina e teatro, di approfondire la questione della crisi idrica e tanto altro. Auguri al consiglio comunale dei ragazzi per le prossime iniziative che promuoveranno. L’amministrazione è a disposizione».