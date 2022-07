“Il cuore di un uomo”, lo scrittore Luca Serafini presenta il libro a Castel del Giudice

Il panorama che si apre dalla sala convegni di Borgotufi sarà il meraviglioso sfondo della presentazione del libro di Luca Serafini, Il cuore di un uomo. Scrittore e giornalista con una lunga carriera televisiva alle spalle, l’autore sarà presente il 16 luglio alle ore 11.30 a Castel del Giudice per presentare il suo nuovo libro edito dalla Rizzoli.

Il cuore di un uomo racconta la vera storia dell’italo-argentino René Geronimo Favaloro, considerato il padre del bypass aorto-coronarico, eroe rivoluzionario e genio della medicina. Antiperonista, trascorre dodici anni della sua vita in un minuscolo paesino della Pampa argentina relegato a fare il medico rural (medico di campagna) per poi compiere il grande salto nei primi anni Sessanta, una volta trasferitosi negli Stati Uniti. Ed è proprio in Ohio, nel 1967, che diverrà famoso per l’esecuzione del primo intervento di bypass aorto-coronarico nella storia della medicina. Nonostante le offerte milionarie, Favaloro decide di fare ritorno in Argentina dove troverà ad attenderlo uno dei momenti storici più complicati: gli anni Settanta dei desaparecidos e della depressione economica.

L’evento verrà introdotto dal sindaco Lino Gentile e dal presidente del Milan Club Castel del Giudice, Carmelio Cenci, che insieme al suo direttivo hanno promosso e organizzato l’evento culturale.

L’incontro sarà impreziosito dalla presenza della filosofa Esther Basile dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dalla Dott.ssa Maria Rosaria Rubulotta, dirigente medico dell’Istituto Fondazione Pascale di Napoli, che dialogheranno con l’autore. La moderazione dell’evento e le letture saranno affidate alla Dott.ssa Luciana Petrocelli, PhD – Ricercatrice dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, e alla Dott.ssa Antonietta Di Salvo.