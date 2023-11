Il direttore dell’Istat Michele Camisasca all’Odg Molise per un corso formativo in presenza

L’Ordine dei Giornalisti del Molise ospiterà il direttore generale dell’Istat, Michele Camisasca, per un importante corso formativo al quale hanno aderito sinora solo gli Ordini di Lombardia e Basilicata. Ne dà notizia il presidente dell’Odg Molise, Vincenzo Cimino.

L’evento avrà luogo per tutta la giornata del 6 dicembre e sarà incentrato su: scrivere con i numeri: ricerca, elaborazione e presentazione dei dati.

«Un evento unico perché la statistica permette di leggere e descrivere la realtà che ci circonda attraverso l’obiettività delle cifre, a condizione di saper riconoscere i dati affidabili, essere in grado di elaborarli, riuscire a coniugare rigore scientifico e semplificazione divulgativa. – spiega Cimino – Il corso offre metodi e strumenti utili a destreggiarsi nel “diluvio di dati” per tradurlo in notizie chiare e accessibili al pubblico. Saranno forniti elementi di base di statistica e di data visualization, insieme a una panoramica delle principali indagini e delle banche dati Istat. Il corso non richiede un elevato livello di competenza di statistica. Al contrario è volto a rendere fruibili i dati Istat per chi svolge un lavoro di informazione e vuole farlo migliorando il proprio utilizzo dei dati».