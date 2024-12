Il generale Minicucci comandante “Ogaden”: «Bello sentire parlare bene dei Carabinieri da parte dei sindaci»

Introdacqua (AQ) – Ieri pomeriggio il Generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci, Comandante interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli, ha visitato la Stazione Carabinieri di Introdacqua, nella cui giurisdizione è compreso anche il territorio del Comune di Bugnara.

L’alto Ufficiale, a cui fanno capo le Legioni Carabinieri “Abruzzo e Molise”, “Campania”, “Puglia”, e “Basilicata”, è stato ricevuto dal comandante della stazione, Luogotenente Pellegrino Barbato.

Il Generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci con il Luogotenente Pellegrino Barbato

Il Comandante interregionale, dopo aver rivolto un affettuoso saluto ai militari in servizio, ha incontrato i sindaci Cristian Colasante e Domenico Taglieri, che hanno avuto modo di esternare i sentimenti di elogio e soddisfazione per il lavoro svolto dall’Arma a tutela della sicurezza dei cittadini, attraverso la presenza attiva e costante sul territorio, la disponibilità all’ascolto e la professionalità nell’operare.

Prima di fare rientro nel capoluogo partenopeo, il Generale Minicucci ha visitato i locali della Stazione Carabinieri e si è intrattenuto con il personale, a cui ha espresso il suo compiacimento per i risultati raggiunti e per l’impegno profuso, esortandoli ad operare sempre con passione e determinazione, auspicando di raggiungere risultati ancora migliori: “Bello sentire parlare bene dei Carabinieri da parte dei primi cittadini ed è per questo che vi dico grazie per quello che fate e per quello che continuerete a fare”.