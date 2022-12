Contitolare l’Italo Argentino all’attrice Paola Cerimele, il maltempo non ferma la raccolta firme

Il maltempo non ferma la raccolta firme per contitolare il teatro Italo Argentino all’attrice Paola Cerimele scomparsa il 25 agosto scorso in un incidente stradale avvenuto lungo la fondovalle Trignina. I promotori dell’iniziativa, i responsabili della testata giornalistica l’Eco online e gli amici della Cerimele, nella giornata di ieri, hanno sfidato pioggia e vento e organizzato un banchetto in Piazza Unità d’Italia. Centinaia i cittadini che hanno raccolto l’appello e sottoscritto la petizione.

“Sentiamo il dovere di ringraziare pubblicamente le tante persone, che malgrado il tempo inclemente, hanno sposato l’idea. Tra questi nomi eccellenti quali il manager e presidente di Invitalia, l’ingegnere Rocco Sabelli e il chirurgo ortopedico Antonio Carosella. Un grazie anche alla famiglia del professore Carlo Porfilio che ci ha messo a disposizione l’androne del portone della sua abitazione nel momento in cui le intemperie si sono fatte sentire in maniera particolare” dichiarano i promotori dell’iniziativa.

Nella sola giornata di ieri le firme hanno toccato quota 200 che vanno a sommarsi alle 2000 già raccolte online all’indirizzo https://www.change.org/p/intitolare-il-teatro-italo-argentino-di-agnone-a-paola-cerimele.

“Come ampiamente ribadito nelle settimane scorse, è nostra intenzione contitolare l’Italo Argentino a Paola Cerimele. Non vogliamo, nella maniera più assoluta, cambiare il nome alla struttura, cosa tra l’altro rimarcata al sindaco di Agnone, Daniele Saia, ma solo apportare un valore aggiunto al teatro dove Paola ha mosso i primi passi da attrice – proseguono i fautori del progetto -. Constatare che migliaia di persone la pensano come noi, oltre a confortarci, rappresenta l’ulteriore conferma del lavoro messo in campo fino ad oggi e che continuerà nelle prossime settimane”. Il 31 dicembre la data ultima per aderire alla petizione, dopodiché le firme saranno consegnate all’amministrazione comunale chiamata a portare la proposta in Consiglio.

“L’augurio – concludono i promotori – è che l’iniziativa prenda forma nel più breve tempo possibile. Siamo dell’avviso che contitolare l’Italo Argentino alla Cerimele, oltre a un riconoscimento dovuto, sia la forma migliore per onorare degnamente la memoria di una delle migliori figure che il Molise potesse concepire. Al tempo stesso non va dimenticato come Paola, con la sua opera professionale, ha dato lustro alla terra natia”.