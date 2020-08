Il Molise si stacca dall’Abruzzo, se ne parla al circolo ‘San Pio’

La nascita della Regione Molise e quindi la separazione dall’Abruzzo è il tema che verrà trattato questa sera – martedì 11 agosto – al circolo di conversazione San Pio di Agnone nell’ambito dei ‘Pomeriggi culturali’.

A partire dalle 18,15 Sergio Sammartino e Enzo Delli Quadri, ripercorreranno le tappe di questa operazione che, a loro dire, ha determinato nel tempo difficoltà e svantaggi per tutte e due le nuove regioni.

Non solo, infatti si toccheranno anche gli aspetti politici e sociologici in vista delle prossime elezioni comunali per la scelta della nuova amministrazione di Agnone.