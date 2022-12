“Il presepe in alta quota”, al via le votazioni per l’allestimento più bello

Il Centro Italico Safinim aps dà il via alla seconda edizione del concorso “Il presepe in alta quota”. L’associazione, in collaborazione con il Comune di Schiavi di Abruzzo, la parrocchia di San Maurizio Martire, l’Istituto Comprensivo Castiglione Messer Marino – Carunchio e la scuola paritaria dell’infanzia “Ambrogio Sbrocco” di Castiglione M.M., dal 24 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023 invita presso la Chiesa Madre di San Maurizio Martire di Schiavi di Abruzzo, alla mostra dei presepi.

Per la realizzazione dei presepi da parte dei bambini sono stati utilizzati materiali facilmente reperibili come carta, cartone, legno, stoffa, plastica, gommapiuma, filo di ferro e cosi via, ma soprattutto tanta fantasia e tanta passione. Il 6 gennaio 2023 verranno proclamati i presepi vincitori distintamente dal voto della giuria tecnica, che valuterà dal punto di vista tecnico le realizzazioni, e dal voto popolare (in presenza + Facebook). Gli orari di apertura della mostra sono elencati nella locandina. In tal occasione sarà possibile votare il presepe preferito. Basterà registrare la propria presenza su un apposito registro e dare un solo voto. Inoltre dalla pagina facebook “Centro italico Safinim”, per chi non potrà andare di persona a votare, con un solo “mi piace” potrà votare il suo presepe preferito.

«Buona visione tra luci, meraviglia e unicità!!! -commentano dall’associazione – Grazie alle maestre e ai bambini per questo viaggio. E un particolare ringraziamento agli sponsor che ci supportano».