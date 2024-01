“Il re a Ortona”, la presentazione del libro presso la biblioteca diocesana

Riprende, mercoledì 10 gennaio, alle ore 17, nella Biblioteca Diocesana di Ortona (via Leone Acciaiuoli, 77), l’attività culturale della casa editrice Menabò con la presentazione del libro dal titolo, Il re a Ortona. Notte del 9 settembre 1943 di Lelio Del Re.

Dopo l’annuncio della firma dell’armistizio con gli Alleati il re Vittorio Emanuele III e Badoglio lasciarono Roma, alle prime luci del 9 settembre 1943, alla ricerca di un luogo sicuro, senza tedeschi né alleati, al fine di continuare a governare. Senza alcun piano operativo per far fronte alla scontata risposta tedesca, l’incertezza del procedere portò i Savoia al “molo a Martello” del porto di Ortona, per poi imbarcarsi sulla corvetta Baionetta, e dirigersi verso sud.

“Il re a Ortona” è la narrazione di quelle ore e sottopone a critica ragionata e comparata le variegate testimonianze e corrispondenze locali rese nella diaristica e memorialistica del tempo e fino ai giorni nostri. Una storia a volte dimenticata che sintetizza il momento di sbandamento vissuto in quelle giornate del 1943 dal popolo italiano.