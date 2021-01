Il sindaco Saia: «Ascensore dell’ospedale riparato, ora è in funzione»

«L’ascensore dell’ospedale “San Francesco Caracciolo” di Agnone è tornato nuovamente in funzione. Il pezzo guasto è stato appena sostituito. Le lungaggini della riparazione sono state dovute al fatto che l’elevatore è datato, quindi è stato difficile reperire la scheda per sostituire quella non funzionante. Finalmente, però, la drammatica situazione è stata risolta. Ringrazio Oreste Florenzano, Direttore Generale Asrem per essersi interessato alla risoluzione del problema».

Lo annuncia Daniele Saia, Sindaco di Agnone.