Il suicidio dei servitori dello Stato. Onore e peso della divisa: la tesi di laurea che rompe il silenzio

Nei giorni scorsi, presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti – Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, Francesca Campobassi, appartenente alla Polizia di Stato, ha discusso la tesi dal titolo: “Il suicidio dei servitori dello Stato. Onore e peso della divisa”. Relatore Fedele Cuculo. Dinanzi ad una platea numerosa e commossa la neo laureata ha ottenuto la votazione di 110/110 con Lode.

L’associazione ConDivisa, Sicurezze e Giustizia, presente con i suoi rappresentanti locali, ha presenziato «con orgoglio all’interessantissima discussione mostrando vicinanza e sostegno alla laureanda che si apprestava ad affrontare l’argomento delicato che tocca tutti gli appartenenti ai diversi Corpi di Polizia». Dall’inizio dell’anno, in Italia, si contano più di sessanta suicidi nelle forze di Polizia e nelle forze Armate. Negli anni il fenomeno è cresciuto e, secondo l’associazione in parola, poco si è fatto per contrastarlo e soprattutto prevenirlo.

«Questa Associazione ringrazia la dottoressa Francesca Campobassi per l’impegno e soprattutto per il coraggio nell’affrontare un argomento che ancora oggi per molti è tabù».