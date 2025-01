Immondizia nel casotto per l’attesa degli autobus, il Comune a caccia degli sporcaccioni

Il casotto installato nella piazza centrale del paese scambiato per una discarica abusiva, nonostante a due passi, proprio lì davanti, ci sia un cestino dei rifiuti. La presenza di immondizia, lasciata sul posto da qualche zozzone, non è passata inosservata e il Comune di Castiglione Messer Marino ha diramato una nota per condannare il gesto incivile e annunciare che farà di tutto per risalire ai colpevoli.

«Guardate questa foto. Guardatela bene. – scrivono dall’amministrazione comunale sulla pagina social del Municipio – Questo non è solo un angolo del nostro paese, è il simbolo di qualcosa di molto più grave: la mancanza di rispetto verso la comunità, verso Castiglione Messer Marino, verso tutti noi.

Chi ha lasciato questa sporcizia si è preso la libertà di calpestare il lavoro di chi ogni giorno si impegna per rendere il nostro paese vivibile e accogliente. Si è preso la libertà di trattare il bene comune come se fosse una discarica personale. Ma questa NON è libertà: è inciviltà, è disprezzo, è vergogna!

Non possiamo più tollerare questo degrado morale e materiale! Ogni spazio pubblico è di tutti noi: di chi lo vive, di chi lo rispetta, di chi insegna ai propri figli l’importanza del senso civico.

A chi si è reso responsabile di questo scempio diciamo: vi dovreste solo vergognare!

Avete deturpato la nostra comunità, avete dimostrato di non avere rispetto per niente e nessuno.

Le telecamere installate faranno il proprio lavoro. Chi pensa di poter agire indisturbato deve sapere che ogni gesto incivile ha delle conseguenze.

Invitiamo tutti i cittadini rispettosi e civili a unirsi nel denunciare queste situazioni e a vigilare affinché simili episodi non accadano più. Chi sporca, chi danneggia, chi calpesta il nostro paese non merita né comprensione né tolleranza. Castiglione Messer Marino è CASA NOSTRA. Trattiamola con l’amore e il rispetto che merita».