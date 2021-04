Impatto con un cinghiale sulla fondovalle Sangro, l’auto prende fuoco: completamente distrutta

Ancora incidenti dovuti all’impatto con la fauna selvatica nel territorio del Sangro-Vastese. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, nella serata di ieri, intorno alle ore 21, sulla fondovalle Sangro. Mentre era in transito nei pressi dello svincolo di Piane d’Archi, un veicolo ha impattato violentemente contro un cinghiale che si è fiondato sulla carreggiata. L’uomo alla guida, illeso, ha continuato il suo viaggio atteso che il veicolo era marciante.

Pochi chilometri oltre, però, l’auto ha preso fuoco, evidentemente in seguito ai danni riportati nell’impatto. L’uomo alla guida ha fatto appena in tempo ad uscire dalla fondovalle per raggiungere il piazzale di un distributore di benzina, abbandonando rapidamente l’abitacolo dell’auto, una Jeep Cherokee. Le fiamme sprigionatesi dal vano motore hanno rapidamente avvolto l’intero veicolo distruggendolo completamente. Sul posto si è reso necessario l’intervento di u a squadra dei Vigili del fuoco di Casoli. Per i rilievi del caso anche una pattuglia del Norm dei Carabinieri della compagnia di Atessa, coordinati dal tenente Federico Ciancio.