Impatto frontale sulla fondovalle Verrino: tre feriti in codice giallo ricoverati al “Veneziale”

Sono finite in ospedale, in codice giallo, le tre persone rimaste ferite a causa di un incidente stradale sulla fondovalle Verrino, nei pressi dello svincolo per Quarto Secondo, frazione di Poggio Sannita.

L’impatto, presumibilmente frontale, intorno alle 15,30. A scontrarsi una Jeep Renegade e un modello di casa Kia. Tre le persone a bordo dei due mezzi, che sono state soccorse dal personale del 118 di Agnone intervenuto in pochi minuti e trasferite, per le cure del caso, presso l’ospedale “Veneziale” di Isernia.

Sul posto, per tentare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, anche una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile della compagnia Carabinieri di Agnone. Le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone hanno messo in sicurezza gli automezzi, consentendo il ripristino della circolazione stradale in pochi minuti.