Impiantistica sportiva: “Intitolare campo da tennis a Ninuccio Mancini”

Intitolare il campo da tennis comunale a Ninuccio Mancini, scomparso nei giorni scorsi all’età di 91 anni. E’ questa la proposta del capogruppo Uniti per Poggio, l’ex sindaco Tonino Palomba.

Dipendente comunale dal 1954 al 1990, Ninuccio Mancini è stato un vero pioniere del tennis in alto Molise.

Uno storico scatto di Ninuccio Mancini sul vecchio campo da tennis di Poggio

“A metà degli anni Settanta portò la nobile disciplina a Poggio Sannita e fu il primo storico tennista favorendone la diffusione e la pratica tra i più giovani – scrive Palomba -. Mancini, fu anche tra i fondatori del locale Circolo Tennis nato nel 1994, tenendo a battesimo il nuovo campo insieme all’indimenticabile Alfredo Mancini. Per questi motivi credo che il modo migliore per ricordarlo sia quello di intitolare alla sua memoria il campo da tennis comunale. A tal proposito avanzo formale richiesta al primo cittadino e alla sua maggioranza – prosegue il consigliere di minoranza del Comune altomolisano -. Non bisogna dimenticare come Ninuccio è stato un attivo partecipante di tutte le società sportive e squadre di calcio poggesi succedutesi negli anni, sia come dirigente che in vesti, a lui più consone, di atleta. Come non ricordare le serate negli anni ’70 al campo da bocce e soprattutto gli anni ruggenti dell’agguerrito torneo rionale di calcio, che come in una sorta di palio nostrano scatenava la passione e l’entusiasmo di tutto il paese. Anche quella stagione fu vissuta da Ninuccio con il piglio del protagonista. Con piacere vorrei sottolineare come in tutte queste iniziative ebbe al suo fianco tantissimi amici, in primis l’allora farmacista e attuale sindaco Pino Orlando. Inoltre, ognuno di noi dunque, ha il ricordo, almeno, di una storia, un episodio, una festa, una cena, un momento particolare da raccontare. Molti, a centinaia. Lo hanno fatto sui social lasciando traccia di una loro personale testimonianza, come si sentisse il bisogno di elaborare questo lutto collettivamente, come per la perdita di una persona di famiglia. Credo, dunque, che intitolare il campo da tennis comunale alla memoria di Ninuccio Mancini oggi sia alquanto doveroso” conclude Palomba.