Imposta municipale unica, oggi la decisione del Consiglio comunale di Agnone

Convocato il Consiglio comunale di Agnone che tornerà a riunirsi oggi pomeriggio, con inizio dei lavori alle ore 18.45. Diversi i punti all’ordine del giorno, dopo la consueta lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente. Primo argomento in scaletta la ratifica della delibera di Giunta comunale nr.266 inerente “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 adottata in via d’urgenza ai sensi dell’art.42 comma 4 e dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000”.

A seguire un riconoscimento di debito fuori bilancio; la determinazione sulle aliquote IMU – Imposta Municipale Unica – per l’anno 2025. E ancora: revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune al 31 dicembre 2023, in ottemperanza al Programma triennale delle Opere Pubbliche 2025/2027 – Elenco annuale 2025 – Approvazione; Ricognizione del patrimonio immobiliare in adempimento alle disposizioni del Piano alienazioni – valorizzazioni – Anno 2025 – Approvazione; Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Agnone, Carovilli e Roccasicura.

Il Consiglio dovrà anche deliberare in merito alle risorse disponibili per lo sviluppo del turismo di prossimità, all’aria aperta, ecosostenibile, per l’abbattimento delle emissioni atmosferiche, per la realizzazione di interventi finalizzati alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all’aria aperta. E’ in oggetto la costituzione di una associazione di Comuni finalizzata alla partecipazione al relativo avviso del Ministero del Turismo. In chiusura l’approvazione del nuovo piano di Protezione civile e dello schema di convenzione per l’esercizio in forma associata delle azioni previste nella strategia dell’Area Interna “Alto Medio Sannio” della Regione Molise, nell’ambito della Snai.