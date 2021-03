Imprese in difficoltà, la liquidità arriva dal Comune

Il Comune di Agnone informa che è stato pubblicato un bando pubblico per contributi a sostegno delle attività economiche, commerciali e artigianali del nostro paese. Il Comune ha indetto tale bando «con la consapevolezza del valore sociale ed economico del tessuto imprenditoriale presente nel territorio ed in considerazione della crisi determinata dall’emergenza sanitaria Covid-19», spiegano dagli uffici.

«L’obiettivo dell’iniziativa è di fornire una tempestiva risposta alle imprese con problemi di liquidità correlati alle misure anti-epidemia» aggiungono dall’amministrazione comunale. L’importo dei fondi messi a disposizione con il presente bando è pari a € 73.988. I beneficiari dei contributi sono le piccole e medie imprese attive aventi sede operativa nel Comune di Agnone in possesso anche dei seguenti requisiti: svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale, ricomprendono le attività di commercio all’ingrosso, commercio al minuto, le attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, le attività di commercio su aree pubbliche, attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita tutte, anche connesse all’attività agricola e artigianale, iscritte all’albo delle Imprese artigiane, attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Agnone; siano regolarmente iscritte al Registro Imprese della CCIAA con Codice Ateco “G” ed “I” oppure iscritte all’Albo delle imprese artigiane istituito sempre presso la CCIAA; che abbiano subito un decremento di fatturato nel periodo gennaio/dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; che abbiano un volume di affari non superiore a 500.000,00 euro nel periodo d’imposta anno 2019. Le specifiche del bando, i requisiti di presentazione della domanda e i moduli sono disponibili al seguente link: https://bit.ly/30EssNP

Le domande vanno presentate entro le ore 14 del 3 aprile 2021.