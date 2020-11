In auto dopo il “coprifuoco” senza giustificato motivo, sanzionati due giovani

Cinque le persone sanzionate per aver violato le limitazioni imposte dall’emergenza Covid-19 e due quelle segnalate alla locale A.G..

Questo il bilancio dei Carabinieri della Compagnia di Isernia all’esito della stretta sui controlli nell’ambito dei servizi disposti dal Prefetto della Provincia, Vincenzo Callea.



Nello specifico: persone uscite di casa senza giustificato motivo dopo le 22 sorprese a girovagare a bordo di autovetture senza meta, altri che non indossavano la mascherina, un titolare di esercizio pubblico che non limitava l’accesso degli avventori all’interno del locale, persona in quarantena sorpresa all’esterno dell’abitazione nonché altra che dichiarava false generalità per evitare la contravvenzione.

A partire appunto da due amici controllati dai militari del NOR a bordo di un’auto dopo che avevano cercato di cambiare strada per evitare le verifiche. I medesimi, nella circostanza, rappresentavano una serie di ingiustificate motivazioni, nessuna delle quali rientranti in quelle che permettono la presenza all’esterno dell’abitazione dopo le 22.