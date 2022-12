In fiamme l’auto del presidente della Provincia Menna, la solidarietà della politica

«Esprimo la mia personale solidarietà e quella della giunta regionale al sindaco di Vasto e presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, a cui è stata incendiata l’autovettura. Mi auguro che le forze dell’ordine attraverso le indagini che stanno svolgendo accertino le dinamiche dell’incendio ed individuino gli eventuali responsabili. Ogni forma di attacco alle persone è vile e deprecabile e quindi non si può tollerare». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

(ANSA) – VASTO, 05 DIC – Gli inquirenti stanno lavorando su un fatto “prevalentemente doloso”. Lo si apprende dagli ambienti investigativi a Vasto in merito al rogo che stanotte ha colpito l’auto del sindaco della città Francesco Menna. Al vaglio da ieri sera testimonianze, le telecamere di zona e la stessa dichiarazione del sindaco che ha denunciato il fatto. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi. (ANSA).

(ANSA) – VASTO, 05 DIC – L’auto del sindaco di Vasto nonché presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, è rimasta gravemente danneggiata da un incendio nella tarda serata di ieri a Vasto. L’auto, una Fiat 500 L, era parcheggiata in via Leopardi. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Scientifica. L’auto è stata sequestrata, sulle cause del rogo non si fanno ipotesi, non sono state trovate taniche o altri contenitori di liquido infiammabile. Menna si è recato sul luogo raggiunto poi da alcuni amministratori comunali. A dare l’allarme sono stati alcuni clienti dei locali della zona. Indagini in corso del Commissariato di Vasto. (ANSA).