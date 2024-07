In fuga dalla struttura di Secolare: 42enne arrestato dai Carabinieri, l’altro è irreperibile

Si è allontanato dalla struttura di accoglienza che lo ospita e, rintracciato dai Carabinieri poco distante, ha opposto resistenza, manifestando un atteggiamento aggressivo nei confronti del personale operante. Per questi motivi un soggetto di sesso maschile, 42enne, di origine toscana, è stato tratto in arresto dai Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agnone.

L’episodio nel pomeriggio di lunedì. L’uomo, ospite del centro di accoglienza in località Secolare, alle porte di Agnone, si è allontanato volontariamente dalla struttura eludendo la sorveglianza dei preposti. Accortisi dell’accaduto i gestori hanno allertato il numero unico di emergenza, il 112. La centrale operativa della compagnia al comando del maggiore Evangelista ha immediatamente dirottato sul posto gli equipaggi Norm già in circuito. Una pattuglia, dopo una mezz’ora dalla richiesta di intervento, ha rintracciato l’uomo in località Sant’Onofrio, poco distante dalla struttura di accoglienza. Invitato a salire a bordo e comunque a tornare presso il domicilio di Secolare, il 42enne ha opposto resistenza, manifestando la volontà di allontanarsi.

A quel punto i militari si sono trovati di fronte una persona piuttosto aggressiva e solo la perizia e la competenza degli operatori ha evitato problemi maggiori. L’uomo è stato posto in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale, a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente. Risulta invece ancora irreperibile un altro uomo, classe 1978, di nazionalità estera, che si è allontanato dalla medesima struttura di Secolare nei giorni scorsi. Le ricerche si sono dipanate su tutto il territorio dell’Alto Molise e in quelli limitrofi, ma del “fuggitivo” non c’è traccia.