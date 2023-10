In giro con una pistola rubata e in casa panetti di hashish, quarantenne del Vastese dietro le sbarre

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dalla Compagnia Carabinieri di Vasto nel comune di San Salvo, i Carabinieri della locale Stazione, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno intercettato un quarantenne del luogo che, con il proprio atteggiamento, ha attirato l’attenzione della pattuglia in transito nel centro abitato.

L’uomo, dopo essere stato identificato, veniva pertanto sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di una pistola cal. 7.65, detenuta abusivamente, carica e che, nel corso dei successivi accertamenti, è risultata essere stata rubata in un’abitazione di Foggia nel recente passato. Nella circostanza, unitamente ai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, la perquisizione veniva estesa anche all’abitazione dell’uomo e, all’esito della stessa, venivano rinvenuti diversi panetti di hashish, del peso complessivo di 1 Kg, oltre a una scatola di munizioni cal 7.65 illegittimamente detenute.

A conclusione delle attività, l’uomo veniva arrestato per detenzione di sostanza stupefacente, ricettazione, porto e detenzione abusiva di armi e munizioni e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Vasto, trasferito presso la sezione circondariale della Casa lavoro di Vasto. A seguito dell’udienza di convalida dell’arresto, il Giudice ha disposto per lo stesso l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.