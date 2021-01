In giro dopo il coprifuoco, giovani sanzionati in Alto Molise: duemila euro di multa

Sorpresi dai Carabinieri al centro del paese dopo lo scoccare del “coprifuoco” notturno. Succede in un piccolo centro dell’Alto Molise, dove i Carabinieri, nel corso dei controlli abituali, si sono imbattuti in un gruppo di giovani del posto. Nulla di anomalo, tranne il fatto che la comitiva si trovava all’aperto ben oltre l’orario del cosiddetto coprifuoco. Per tali motivi i giovani, tutti residenti nel piccolo centro montano, si sono visti contestare in totale più di duemila euro di sanzione amministrativa.

