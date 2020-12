In giro senza giustificato motivo dopo il coprifuoco, sei giovani sanzionati

Nel corso di controlli sul territorio messi in atto dai Carabinieri della compagnia di Isernia sono state individuate sei persone, uscite di casa senza giustificato motivo dopo le 22 e sorprese a girovagare a bordo di autovetture senza meta.

Nello specifico, due amici sono stati controllati dai militari del NOR a bordo di un’auto dopo le ore 22 i quali si sono giustificati sostenendo di essere

usciti di casa per fare un giro in auto poiché stufi di stare chiusi nelle

rispettive abitazioni e, infine, i Carabinieri della locale stazione hanno

proceduto a sanzionare quattro giovani non appartenenti al medesimo nucleo familiare, fermati a bordo di un’autovettura ben dopo le ore 22, privi peraltro dei dispositivi di protezione, i quali adducevano una serie di

motivazioni, ovviamente non idonee a giustificarne la condotta in deroga ai

limiti temporali imposti dalle norme.

Prosegue senza soste e con fermezza l’azione di vigilanza sul territorio

dell’Arma dei Carabinieri sull’intera provincia molisana.

