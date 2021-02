In stato confusionale si allontana da casa, rintracciato dalla Polizia ferroviaria

Due arrestati, due indagati, 2.250 persone controllate, 260 pattuglie impegnate in stazione, 37 pattuglie automontate, 44 servizi a bordo treno e quasi 100 treni presenziati: è questo il bilancio dell’attività, nell’ultima settimana, del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo.

Nella stazione di Pescara il personale Polfer ha rintracciato un 40 enne italiano in stato confusionale che si era allontanato da casa. L’uomo è stato assistito dai poliziotti fino all’arrivo di un familiare che lo ha riportato a casa.

Correlati