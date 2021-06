Inaugurato il tratto del “Cammino di San Francesco Caracciolo” che porta ad Agnone

Inaugurato il tratto del “Cammino di San Francesco Caracciolo” che da Guado Liscia arriva fino ad Agnone. L’inaugurazione è stata effettuata presso la porta di accesso alla cittadina lungo via Castelfidardo alla presenza dei padri Caracciolini, dei fedeli e del sindaco Daniele Saia che ha tagliato il nastro materialmente. «Il cammino è un progetto di spiritualità e di turismo lento dall’importante valore di promozione sociale ed economica dei territori che attraversa e quindi anche della nostra Agnone. – spiega il sindaco – Quando il percorso sarà terminato, diverrà certamente fonte di flusso turistico e fonte di pubblicità per le specificità delle filiere agroalimentari ed enogastronomiche delle nostre terre». Nicola Caracciolo dell’associazione Laici Caracciolini, ha così commentato l’inaugurazione: «Il luogo in cui abbiamo effettuato il taglio del nastro è importantissimo proprio perché era da questa porta che si entrava un tempo in Agnone venendo dalle campagne. Ed è proprio da qui che, con ogni probabilità, passò San Francesco Caracciolo per raggiungere i Filippini. Il tratto inaugurato passa da Guado Liscia per poi arrivare ad Agnone e ne abbiamo effettuato la sistemazione e pulizia proprio in occasione della giornata ecologica. Alcuni turisti sono già passati di lì per fare una passeggiata suggestiva nella natura, quindi è proprio il caso di dire che il bello contagia».

