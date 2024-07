Incendi a Taranto, operativi anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone

Due squadre del Comando Vigili del Fuoco di Isernia, con il coordinamento della Direzione Regionale Molise e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, stanno operando a Taranto per l’emergenza incendi. Le temperature elevate hanno contribuito ad elevare il numero di incendi richiedendo la mobilitazione di personale aggiuntivo extra regione.

In particolare le squadre di Isernia (una del Comando e una del Distaccamento di Agnone), il cui rientro è previsto per domani, stanno operando in vari incendi boschivi e non in tanti comuni della Provincia di

Taranto; salvando anche un cane nel comune di Laterza (TA) rimasto bloccato dalle fiamme.