Incendi nel Vastese, i Carabinieri trovano un innesco: ora si bracca il piromane

A seguito degli incendi sviluppatisi domenica scorsa che hanno interessato circa 120 ettari di macchia mediterranea nelle zone di Sant’Antonio, Villaggio Siv, Località Buonanotte, Defenza e Fonte Fico, i Carabinieri di Vasto, dopo sopralluoghi eseguiti nelle aree prospicienti, hanno rinvenuto in località Polercia, agro del Comune di Cupello, un innesco artigianalmente realizzato, molto verosimilmente correlato ai roghi. L’innesco, costituito da una tanica da 1 lt di olio per motore, contenente liquido infiammabile, è stato rinvenuto e sequestrato a circa 700 metri in linea d’aria dall’epicentro degli incendi. Nonostante l’attivazione non ha prodotto effetti perché auto estintosi.

