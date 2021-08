Incendiano la moto di un pregiudicato, arrestati tre uomini

Incendiano una moto a Rancitelli. Arrestati tre uomini dalla Polizia di Stato. Tre persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver dato alle fiamme, lo scorso 18 luglio, una moto di un pregiudicato parcheggiata in una strada del quartiere Rancitelli a Pescara. Quella domenica pomeriggio i poliziotti della squadra Volante della Questura erano intervenuti nei pressi dell’incrocio tra via Osento e via Tavo, in quanto poco prima qualcuno aveva dato fuoco, distruggendolo completamente, ad uno scooter Gilera GP 800, in uso ad un pregiudicato pescarese. Le fiamme, che avevano danneggiato un’autovettura parcheggiata nei pressi e la saracinesca di un circolo ricreativo, erano state spente dai Vigili del fuoco. L’attività d’indagine, grazie anche all’ausilio delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza della zona, ha consentito agli investigatori della Squadra Mobile di identificare e rintracciare, quello stesso pomeriggio, l’autore materiale dell’incendio, e successivamente altri due uomini ritenuti responsabili in concorso, del fatto criminoso. Alla luce degli elementi raccolti dalla Squadra Mobile, il P.M., ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza ed il pericolo di reiterazione del reato, ha chiesto al GIP l’applicazione di misure cautelari a carico dei tre indagati, tutti pregiudicati e gravati da precedenti di polizia. Il Giudice del Tribunale di Pescara ha disposto per i tre indagati la misura della custodia cautelare in carcere, contestando loro il reato di concorso in incendio doloso.

Correlati