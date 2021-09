Incendio all’isola ecologica, messe fuori uso le telecamere: indagano i Carabinieri

Nel territorio comunale di Belmonte del Sannio è stato installato un sistema di videosorveglianza, da tempo ormai. Una telecamera in particolare inquadra l’area dell’isola ecologica, dove sono collocati dei cassonetti per la raccolta differenziata.

«Circa due settimane fa ignoti hanno danneggiarono dolosamente la predetta telecamera, pertanto questa amministrazione è stata costretta ad intervenire per ripristinarne celermente la funzionalità. -spiegano dal Comune – Questa notte, probabilmente gli stessi autori, hanno dapprima danneggiato la medesima telecamera, poi sono entrati nel recinto dell’area dell’isola ecologica, danneggiando la rete metallica, e infine hanno appiccato il fuoco ai cassonetti ivi collocati. Per domare l’incendio sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Agnone. I fatti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Isernia e le indagini sono al momento condotte dalla stazione Carabinieri di Agnone. L’amministrazione comunale è rammaricata da tali atti criminali che, a memoria d’uomo, non si ricordano mai essersi verificati nel nostro territorio, e si augura che i responsabili vengano individuati e deferiti agli organi di Giustizia».