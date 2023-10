Incendio boschivo: esercitazione interforze Alpini e Protezione civile

Si è tenuta questa mattina in territorio di Atessa una vasta esercitazione di Protezione Civile con il coinvolgimento di uomini e mezzi messi a disposizione dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile, dal 9° Reggimento Alpini di stanza all’Aquila e dall’Associazione Nazionale Alpini – ANA – sezione “Abruzzi”.

La simulazione ha riguardato lo spegnimento di un vasto incendio boschivo in località “Vallaspra” a ridosso dell’abitato di Atessa sulla cui sommità insiste il convento di San Pasquale, luogo simbolo di spiritualità per le popolazioni frentane.

La stessa area è stata frequentemente interessata da incendi, l’ultimo dei quali, nel estate del 2020, ha minacciato di far arrivare le fiamme fino a ridosso delle abitazioni.

L’esercitazione, oltre che a testare le attrezzature e le procedure da mettere in campo in caso di incendio boschivo, è stata anche un momento di incontro con la comunità locale e con le scolaresche per diffondere la cultura di Protezione Civile e per insegnare, soprattutto alle nuove generazioni, quali comportamenti adottare per prevenire un incendio e per segnalare la presenza di roghi al sistema di Protezione Civile.

All’esercitazione hanno preso parte il direttore dell’agenzia regionale di PC Mauro Casinghini, il comandante del 9° Reggimento Alpini colonnello Mario Bozzi e il Tenente Colonnello Pietro Piccirilli, mentre l’ANA è stata rappresentata dal presidente della sezione “Abruzzi” Pietro D’Alfonso.