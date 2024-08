Incendio boschivo: già cinquanta i lanci dei mezzi aerei e si continua a lottare contro le fiamme

Continua l’operato dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con la Sala Operativa Regionale Unificata, per contrastare l’incendio che brucia a Venafro nella parte alta della montagna zona detta Le Noci. Il direttore delle operazioni di spegnimento, DOS, (un capo reparto dei VF in foto, ndr) ha coordinato, solo nella giornata di ieri, oltre 50 lanci tra elicotteri della flotta aerea dello Stato e elicotteri regionali, operando con continuità nel tentativo di arginare l’incendio.

Lo stesso è stato arginato ove possibile dalle squadre a terra e al momento sta bruciando nella parte alta dove solo i mezzi aerei possono operare.

Nella zona non ci sono abitazioni e/o strutture antropizzate. Nella notte le operazioni sono state sospese e sono riprese alle prime luci dell’alba.