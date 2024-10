Incendio in abitazione a Carovilli, Vigili del fuoco in azione

Un incendio in abitazione viene segnalato nell’abitato di Carovilli, nei pressi del locale ufficio postale. Per cause in corso di accertamento le fiamme sono divampate all’interno di una abitazione dove erano presenti alcune persone, pare studenti universitari. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco e sono presenti, per le incombenze del caso, anche i Carabinieri. Dalle prime indiscrezioni circolate sembra non si sia trattato di un episodio doloso, bensì di un incidente dovuto probabilmente al fuoco acceso del caminetto o al cortocircuito di un elettrodomestico. I giovani presenti, che sono usciti dall’abitazione autonomamente e hanno lanciato l’allarme, hanno prima tentato di spegnere da soli, con mezzi di fortuna, il rogo e per questo hanno riportato lievi ferite o ustioni e sono stati accompagnati in ospedale dal 118 per escludere possibili intossicazioni dovute alla inalazione di fumo. L’intervento è ancora in corso.

SEGUONO AGGIORNAMENTO

FOTO DI REPERTORIO