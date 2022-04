Ci sarebbe una vittima in seguito all’incendio in abitazione che si è scatenato nel corso della notte in frazione Valli di Schiavi di Abruzzo. Sul posto, per quanto di competenza, i Carabinieri della locale stazione, al comando del maresciallo Scampamorte. Intanto sono sopraggiunti i Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone che sono entrati in casa e hanno trovato il corpo di una donna riverso a terra, privo di vita.

SEGUONO AGGIORNAMENTI