Incendio in un condominio, i Carabinieri portano in salvo un’anziana

A Chieti, poco prima della mezzanotte di ieri, veniva segnalato un incendio divampato presso un palazzo di Via Picena. Sul posto intervenivano i Carabinieri della Stazione di Chieti Principale unitamente a quelli della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Chieti, ad integrare il dispositivo di soccorso con Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Chieti e personale 118. Nel corso delle operazioni di evacuazione resesi necessarie a causa delle fiamme e del fumo denso che stavano pervadendo l’intero edificio, mentre i vigili del fuoco cercavano di estinguere l’incendio, un signore quasi ottantenne riferiva ai militari che la propria anziana madre, quasi centenaria, era rimasta nell’appartamento posto al quinto piano, in quanto non in grado di deambulare. I Carabinieri della Sezione Radiomobile, nonostante le fiamme e la densa coltre di fumo, non hanno esitato a raggiungere l’appartamento in questione e a trarre in salvo l’anziana signora, portandola “a braccia” fino all’uscita, dove è stata affidata alle cure del personale medico del 118. Tranne un lieve intossicato, fortunatamente nessuno dei presenti rimaneva ferito.

