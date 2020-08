Incendio sulla Trignina, fiamme tra Schiavi e Poggio Sannita

Un vasto incendio sta tenendo impegnate, da qualche ora, diverse squadre di Vigili del fuoco intervenute dal distaccamento di Agnone, Termoli e dai comandi del Chietino.

Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero partire a ridosso della sede stradale della fondovalle tra lo svincolo di Schiavi di Abruzzo e quello di Salcito.

Dal comando provinciale di Isernia, che coordina le operazioni di spegnimento, fanno sapere che il rogo pare arginato sul versante abruzzese, mentre preoccupa il fronte di fuoco che sta risalendo il costone a valle dell’abitato di Poggio Sannita. Vista l’inaccessibilità dei luoghi sarebbe necessario l’intervento di un mezzo aereo, almeno un elicottero, ma in questo momento non sono disponibili perché impegnati in altre attività operative.