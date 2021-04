Incentivo economico a chi rinuncia ad abortire, Zona Fucsia: «Giù le mani dalla 194»

«Troviamo sminuente e sconsiderato il provvedimento del Consiglio comunale di Pescara approvato ieri dalla maggioranza di destra, di barattare una legittima scelta delle donne con un “incentivo economico a chi rinuncia ad abortire“».

E’ quanto si legge in un comunicato stampa del Collettivo Zona Fucsia – Abruzzo.

«Riteniamo fondamentale un supporto alle donne che vogliono intraprendere una interruzione di gravidanza, senza far leva su manipolazioni emotive ed economiche che limitano il diritto ad autodeterminarsi. – continuano dal collettivo – Servono piuttosto scelte politiche adatte a garantire certezza per le donne nell’ambito lavorativo, presenza di nidi pubblici su tutto il territorio, affitti sostenibili per le famiglie in difficoltà. Respingiamo quindi in toto questa misera proposta di cui farebbero le spese donne, bambine e bambini che potrebbero venire al mondo in contesti non adeguati o in condizioni limite dove nessun partito, comune, istituzione potrà intervenire».