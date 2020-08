Incidente alla Sevel, molisano travolto da un tir in manovra

Un autotrasportatore è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro nella zona di carico e scarico merci dell’azienda sulla Val di Sangro. Dalle prime ricostruzioni circolate pare che un tir in manovra abbia travolto l’uomo il quale avrebbe riportato lo schiacciamento del bacino e degli arti inferiori. Sul posto una pattuglia dei Carabinieri della compagnia di Atessa, coordinata dal capitano Alfonso Venturi, e l’eliambulanza. L’episodio si è verificato intorno alle ore 9 del mattino. Il ferito, S.A., 54 anni, residente in provincia di Campobasso, è stato trasferito in elicottero presso l’ospedale di Chieti.

Questa la dinamica dell’accaduto: un autocarro, condotto da un 36enne residente in un Comune della provincia di Chieti, dipendente di una ditta di trasporti di Torino di Sangro, mentre effettuava una manovra in retromarcia per posizionarsi presso la banchina di scarico, ha investito e schiacciato contro la piattaforma un altro autotrasportatore, quest’ultimo molisano, ma dipendente di una ditta del Foggiano. Un dipendente Sevel che ha assistito all’incidente ha tentato di avvisare l’uomo alla guida dell’autocarro, ma l’investimento è stato inevitabile. Il ferito, che è rimasto sempre cosciente, ha subito uno schiacciamento all’altezza del bacino. Dalle prime indiscrezioni circolate pare che non sia in pericolo di vita.