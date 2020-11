Incidente di caccia, cacciatore muore colpito da una fucilata

(ANSA) – GENOVA, 22 NOV – Incidente di caccia mortale questa mattina a Genova Bolzaneto. Un uomo di 58 anni è stato raggiunto da un colpo sparato da un altro cacciatore ed è deceduto sul posto, sotto gli occhi del figlio con cui si trovava. L’incidente è avvenuto in zona Salita Brasile in Valpolcevera. Il presunto autore è già stato individuato. Secondo la prima ricostruzione dei poliziotti della Squadra Mobile si tratta appunto di un incidente di caccia. (ANSA).

Un incidente mortale, quello in Liguria, che rischia di avere effetti negativi e ripercussioni in tutta Italia rispetto alle richieste delle associazioni venatorie di consentire l’attività venatoria anche in regioni sottoposte a limitazioni della circolazione in ragione delle disposizioni anti contagio da Covid19.

