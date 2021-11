Incidente nella notte, ferito estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco

Stamane una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento provinciale di Termoli è intervenuta su incidente stradale avvenuto sulla SP161 in agro del comune di Campomarino. Il personale operante effettuava operazioni di estricazione (taglio e divaricazione lamiere) valse al recupero del malcapitato occupante della vettura coinvolta nell’evento. Lo stesso è stato assistito nel contempo da personale medico ed operatori del 118 presenti in loco che ne assicuravano anche il trasporto presso l’ospedale di Termoli. Le cause sono in corso di accertamento a cura dei Carabinieri della stazione di Campomarino intervenuta.

Correlati