Incidente sulla fondovalle Sangro, un morto: chiuso lo svincolo di Fossacesia

Sulla strada statale 652 Fondovalle Sangro a causa di un incidente al km 82,900, nel comune di Fossacesia in provincia di Chieti è provvisoriamente chiuso lo svincolo, in ingresso e in uscita, in direzione Pescara. Il traffico viene deviato con indicazioni in loco. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli causando il decesso di una persona.

Sul posto il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas è impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.