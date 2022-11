Un incidente stradale è avvenuto pochi minuti fa sulla fondovalle Trigno, nel tratto compreso tra gli svincoli di Castelguidone e Trivento. Dalle prime notizie circolate un veicolo si è ribaltato su se stesso per cause in fase di accertamento. Sul posto sta intervenendo una squadra di Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso. Intanto si è formata una lunga fila di veicoli in coda, perché il tratto al momento non è transitabile.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO