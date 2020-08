Incidente sulla Sannitica, due morti e due feriti

Nel tardo pomeriggio di oggi una squadra di Vigili del fuoco del Comando provinciale di Campobasso è intervenuta per un incidente stradale sulla SS 17 Sannitica Km 114.400. Due le vetture coinvolte nell’evento. Due decessi e due feriti il bilancio causato dal violento impatto. Assicurato da diverse lettighe del 118 il trasporto in ospedale dei malcapitati. Presenti in loco per quanto di propria competenza i Carabinieri di Bojano. Chiuso al transito veicolare il tratto interessato dall’incidente.

