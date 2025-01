Incidente sulla Sp 86 Istonia tra Staffoli e Pietrabbondante, coinvolti un’auto e un tir: Carabinieri e Forestali sul posto

Un incidente stradale viene segnalato, intorno alle ore 8,20 di questa mattina, sulla strada provinciale 86 Istonia nel tratto compreso tra il bivio di Staffoli e quello per Pietrabbondante. Probabilmente il fondo stradale ghiacciato o comunque reso scivoloso dal pietrisco è all’origine del sinistro che ha visto coinvolti un mezzo pesante e una autovettura. Il tir stava scendendo in direzione fondovalle Trigno, mentre l’automobile, una Citroen vecchio modello, procedeva in direzione Alto Molise.

Dalle prime ricostruzioni pare che proprio l’automobile abbia sbandato e invaso la corsia opposta. Il mezzo pesante, nel tentativo di evitare la collisione frontale, è finito con gli pneumatici al di là del termine della carreggiata. Grazie a questa manovra di emergenza posta in essere dal camionista l’impatto è stato lieve e ha causato solo danni ai due veicoli. Incolumi, infatti, gli occupanti dell’automobile, di Pescolanciano, sia pure comprensibilmente spaventati per lo scampato pericolo, e lo stesso camionista.

Sul posto, in località San Mauro, nei pressi del ponte stradale sotto il quale scorre il fiume Trigno, stanno operando, anche al fine di garantire la viabilità in sicurezza, i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agnone e una pattuglia del nucleo Forestale di Capracotta già in circuito sul territorio.