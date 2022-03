Incidente sulla statale 17 presso Campochiaro, traffico deviato

A causa di un incidente stradale risulta temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, la strada statale 17 “Dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico”, al km 213,850, all’altezza di Campochiaro (Campobasso). Nel sinistro coinvolto un veicolo pesante. Per operazioni di recupero del mezzo, il traffico è momentaneamente deviato sulla CB – IS e BN – IS e viceversa sulla SS 647 dir/A e strade provinciali.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

foto di repertorio