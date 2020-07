Incidente sull’Adriatica: tre vetture coinvolte, un ferito. Strada chiusa

A causa di un incidente è stata provvisoriamente chiusa al transito la strada statale 16 “Adriatica”, in entrambe le direzioni, all’altezza del chilometro 531,500 a Petacciato, in provincia di Campobasso.

L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto tre veicoli ed una persona è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 ed i Carabinieri per la gestione del traffico e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

foto di repertorio