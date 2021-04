Informatica Umanistica: laurea magistrale per il dottor Antonio Sammartino, congratulazioni

Laurea magistrale in Informatica Umanistica presso l’Università di Pisa per il dottor Antonio Sammartino di Agnone, che nel pomeriggio di oggi, da remoto in videoconferenza, si è brillantemente laureato discutendo la tesi dal titolo “Gli effetti del Covid 19 nel settore ricettivo italiano: il flusso delle prenotazioni come indice di occupazione”. Relatore il professor Andrea Marchetti, correlatore l’ingegner Angelica Lo Duca.

«Il covid 19 ha avuto un notevole impatto nel settore ricettivo turistico; il progetto di tesi è stato volto ad analizzare i trend che sono emersi dai dati raccolti. Nonostante la pandemia abbia rallentato alcuni aspetti per la realizzazione del progetto, è stata fonte di un rafforzamento dei legami con i professori che mi hanno seguito, la mia famiglia e le amicizie» ha spiegato il neo dottore al quale vanno le congratulazioni e gli auguri da parte della famiglia, di tutti i parenti, degli amici e ovviamente della nostra redazione.